MUSSOMELI – Lo scorso mercoledì 5 Giugno gli alunni della 5^ A/B del Plesso “Don Pino Puglisi”, diretto da Alessandra Camerota insieme ai docenti Geppina Messina, Gabriella Langela, Carmelina Scannella, Rosalia Buttaci, Rosalinda Tomasini e Maria Buttaci hanno salutato la fine dell’anno scolastico e la conclusione del primo ciclo di istruzione della scuola primaria con una messa di ringraziamento e la visione del video. La messa di ringraziamento per questi cinque anni scolastici e l’affidamento per il prossimo ciclo scolastico di scuola secondaria di 1° grado, è stata celebrata da Padre Valdecir, alla presenza dei ragazzi, dei docenti, dei genitori, dei nonni, della dirigente, del Sindaco Giuseppe Catania e dall’assessore Giuseppina Territo. Dopo il momento di ringraziamento, svoltosi nella chiesa di San Francesco, gli intervenuti si sono spostati presso il saloncino del convento dove si è proiettato il video: Francesco D’Assisi “IL Cavaliere di Dio”. IL video, realizzato dall’insegnante Geppina Messina, ha emozionato visibilmente i presenti i quali hanno speso parole di apprezzamento. La serata si è conclusa con un momento conviviale in un noto ristorante locale.