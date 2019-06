MUSSOMELI – Misure relative al traffico predisposte in occasione dello svolgimento

della manifestazione regionale di ciclismo denominata “Specialità Mountain Bike”

che si terrà in data 16/06/2019 in alcuni tratti di strade nei dintorni del Castello.

E’ opportuno portare a conoscenza dei signori utenti che in occasione dello

svolgimento dell’anzidetta manifestazione, si rende necessaria l’interdizione

della sosta e del traffico veicolare nei dintorni del castello Manfredonico.

Ciò in considerazione delle misure da attuare in materia di safety e security in

conformità al documento di valutazione dei rischi ed ai modelli organizzativi

previsti dalle vigenti linee guida ministeriali.

Le misure specifiche di regolamentazione del traffico, saranno applicate a decorrere

dalle ore 8,00 e fino al termine della manifestazione del 16/06/2019, nelle seguenti

località:

• Piazzale antistante il Castello Manfredonico,

• Viale del Castello,

• Via Autonomia Siciliana (tratto compreso tra il Viale del Castello e la Via

Conte Ruggero);

• Contrada Castello, dall’intersezione della SP 23 Mussomeli-Bompensiere con

accesso proprietà Gelsomino lungo tutta la strada senza uscita.

Le prescrizioni o i divieti verranno indicati dall’apposita segnaletica ivi collocata

Si informa, inoltre, che come ormai da procedura consolidata al servizio di sicurezza

parteciperanno rappresentanti o delegati dell’Associazione con mezzi e personale

proprio che saranno resi visibili da apposita cartellonistica ed abbigliamento.

Si confida nella fattiva collaborazione. (Il Comandante della P.M. Attilio Frangiamore Il sindaco Giuseppe Sebastiano Catania)