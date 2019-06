Domenica 26 maggio, in Austria, si è svolta edizione 2019 dell’ironman 70.3 di St Polten, al quale ha preso parte l’ironman nisseno Maurilio Usai; l’atleta di Caltanissetta non si è fatto sfuggire l’occasione di partecipare ad una delle gare del circuito ironman più belle e soprattutto più tecniche. La prova di nuoto è stata estremamente usurante; dapprima un chilometro in un lago, poi una corsa di mille metri, per rituffarsi in un secondo lago e affrontare un altro chilometro di nuoto al termine del quale, si sono dovuti percorrere altri mille metri di corsa per giungere nella transition zone 1 e dove erano collocate le bici. In sella alle due ruote 90 km in un percorso velocissimo e molto tecnico dove la media in km orari era molto alta. L’ultima prova è stata la classica mezza maratona. Maurilio Usai al termine della durissima competizione ha commentato: “Ogni ironman è difficile la mia preparazione è sempre molto minuziosa e responsabile, non posso fare altrimenti dato, che come maestro di muay thai devo costantemente dare un esempio di disciplina e impegno, capacita fondamentali per raggiungere degli obbiettivi soddisfacenti. Essere un ironman non è semplice, bisogna sfidarsi ogni giorno ,ed io che sono pure un educatore, devo fare della mia esperienza di oltre 40 anni, un diario da sfogliare giornalmente, per non dimenticarmi mai, che senza impegno non si raggiunge nessun obbiettivo come nell’ironman o nella muay thai, cosi anche nella vita.”