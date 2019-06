VILLALBA – “E’ con immensa soddisfazione che ho accolto la nomina di Vice Sindaco, nell’ultimo anno di Legislatura Plumeri”, è riportato in una nota di Rina La Monaca. “Le valutazioni portate avanti dal nostro Sindaco Alessandro Plumeri sul turn over della Carica, sono ricadute su di me e per questo lo ringrazio. Avermi dato questa opportunità politico amministrativa, mi fa tanto onore, soprattutto, in virtù della mia poca esperienza politica. Nel corso, di questi due anni come assessore al Personale ed ai Lavori Pubblici e da 4 mesi anche con la delega alle Manutenzioni e Verde Pubblico, ho cercato di mettere in campo tutte le mie capacità ed il mio impegno al servizio dei cittadini. Ed è proprio ai cittadini che và il mio ringraziamento, ai miei 84 elettori che nel 2015 hanno espresso fiducia nella mia persona. Grazie, al loro consenso, sono riuscita ad ottenere questo risultato, ricoprire una carica di grande responsabilità. Per questo, continuerò con costanza e tenacia a lavorare per il mio paese, con la stessa energia e disponibilità, con lo stesso spirito di servizio che mi ha animato da quando sono stata chiamata a fare parte di questa Giunta”.