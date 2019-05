SAN CATALDO. “Da più di un mese non viene garantito il servizio di pulizia delle strade a Pizzo Carano Sant’Anna. Addirittura l’operatore Ecologico viene trasferito in un’altra parte della città”. A sostenere questo è stato, in una nota ufficiale, il presidente del Comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa (nella foto). Un rilievo forte, quello del presidente del Comitato che ha rilevato: “La giustificazione che hanno dato: “Pizzo Carano viene servito con La spazzatrice. Direi proprio che la spazzatrice viene solo lasciata a Pizzo Carano visto che ormai il parcheggio è diventato deposito. Non lo vista mai funzione nel quartiere. Lasciando da più di un mese una periferia abbandonata a se stessa”. Il presidente ha poi aggiunto: “Ho già segnalato all’ufficio competente del comune di San Cataldo, così anche ai commissari straordinari. Auspico il ritorno dell’operatore ecologico che per anni ha fatto brillare il quartiere. Sono fiducioso che in pochi giorni si risolverà tutto. Non vorrei recarmi in prefettura per riferire la gravità di questa situazione, a sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta che certamente informerò”.