Nel Girone I della serie D, finalmente una super Sancataldese. La squadra verde amaranto di mister Alacqua ha liquidato con un netto 0-4 finale fuori casa il Roccella rilanciando decisamente le proprie ambizioni in chiave salvezza. Ad aprire le marcature ci ha pensato il bomber Gambino al 6’. Poi una strepitosa doppietta di capitan Salvatore Di Marco (nella foto) che ha dato compattezza e personalità ad una Sancataldese finalmente all’altezza, ma soprattutto ad una squadra finalmente in grado di esprimere il suo potenziale. Nel finale spazio anche per Ficarrotta che ha realizzato la quarta rete. La Sancataldese è salita a quota 34 in classifica ed è ora a soli 2 punti dal Messina e quindi dalla cosiddetta zona salvezza diretta. Non male per i verdeamaranto che stanno dimostrando di voler centrare con tutte le loro forze la salvezza. Non è invece andata bene al Gela. La squadra del Golfo , opposta alla vice capolista Turris, è stata battuta 0-1 con un gol dopo 5 minuti di Guarracino. Gela generoso, ma Turris che alla fine è riuscita a conquistare tre punti importanti per la sua classifica. Il Gela resta fermo a quota 40 in classifica.

SERIE D GIRONE I – 30^ Giornata

Castrovillari – Locri 3-0

Città di Gela – Turris 0-1 giocata sabato

Città di Messina – Città di Acireale 2-0

Igea Virtus Barcellona – Rotonda 0-0

Nocerina – Bari 1-0

Palmese – Marsala Calcio 3-2

Portici – Cittanovese 2-1

Roccella – Sancataldese 0-4

Troina – Messina 1-0

Classifica

Bari 69

Turris 61^

Marsala Calcio 47

Troina 46

Città di Acireale 44

Cittanovese 44

Portici 44

Nocerina 43

Castrovillari 42

Città di Gela 40

Palmese 40

Messina 36

Sancataldese 34

Roccella 31

Città di Messina 31

Locri 30

Rotonda 24

Igea Virtus Barcellona 21