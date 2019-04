MONTEDORO. Il Comune ha messo in vendita, sulla base di quanto stabilito nel corso del consiglio comunale dello scorso mese di febbraio, venticinque mini-alloggi comunali, di cui tredici di circa mq. 60 e dodici di circa mq. 40, siti parte in Piazza Gramsci e parte in Via Savoia. Ad annunciarlo è stato il sindaco Renzo Bufalino. La vendita è prevista mediante asta pubblica e il prezzo posto a base di gara è stato fissato in 28.000 euro per gli alloggi di 60 mq. ed in 19.000 euro per quelli che invece misurano 40 mq. Possono partecipare alla gara: cittadini che hanno la residenza a Montedoro o che vi svolgono una attività lavorativa stabile; cittadini nati a Montedoro, ma trasferitisi al Nord o all’estero; cittadini originari di Montedoro, cioè figli, nipoti o, comunque, discendenti di emigrati montedoresi, che risiedono al nord o all’estero; cittadini che non hanno alcun legame con Montedoro (italiani od anche stranieri), che vogliono trasferirvi la propria residenza o trascorrervi le vacanze. Le richieste di questi ultimi potranno essere prese in considerazione solo se, conclusa la gara, rimarranno alloggi invenduti. I partecipanti all’asta, pena l’esclusione, non devono risultare, nel territorio di Montedoro, titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, anche solo temporanea, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Le domande debbono essere compilate, a pena di esclusione, su moduli appositamente predisposti presso il Comune di Montedoro, ovvero scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Montedoro (www.comune.montedoro.cl.it). Le domande debbono essere presentate entro le ore 13 del 10 aprile.