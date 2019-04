CALTANISSETTA – L’Istituto Comprensivo Don L. Milani di Caltanissetta, diretto da Luigia Maria Emilia Perricone, fa l’en plein alle finali di area dei Giochi Matematici che si sono disputate nel mese di Marzo. Due le competizioni a cui ha partecipato l’Istituto nel settore della

Scuola Secondaria di I° grado: AIPM e Bocconi. Nella scuola primaria gli alunni sono stati

impegnati nei giochi del mediterraneo (AIPM) e nelle olimpiadi del problemsolving.

Il progetto Giochi matematici fa parte del PTOF dell’Istituto ed è seguito dai Professori Arcangelo Pignatone e Giusi Giannavola, nella scuola secondaria e dall’insegnante Giusi Ferrigno nella scuola primaria. L’azione di preparazione ai Giochi si è svolta sia attraverso i

fondi PON che attraverso i fondi di Istituto ed è risultata vincente in base agli ottimi risultati

raggiunti dagli studenti.

AIPM – Giochi Matematici del Mediterraneo

La premiazione dei giochi AIPM si è tenuta giorno 15 aprile presso il Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta. Era presente all’evento il professor Arcangelo Pignatone

che, nell’ ambito del modulo “ Pratica..mente matematica” del PON Competenze di base, ha curato nei minimi dettagli la preparazione degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado permettendo loro di primeggiare su altri Istituti della provincia nissena. Così le classifiche di

settore:

In Gara P5 (5° anno primaria) buon 2° posto dell’alunna Arnone Federica seguita dall’insegnante Giusi Ferrigno.

In Gara S1 (1° anno Scuola Secondaria di I° grado) salgono sul podio gli alunni La Placa

Simone 1° classificato, Pagliarello Averna Carlo 2° classificato, Di Prima Giovanni Maria 3°

classificato.

In Gara S2 (2° anno Scuola Secondaria di I° grado) salgono sul podio gli alunni Zhou Michi

1° classificato, Branciforte Sofia 2A classificata, Cortese Elena 3A classificata.

In Gara S3 (3° anno Scuola Secondaria di I° grado) salgono sul podio gli alunni Cammarata

Ernesto 1° classificato, Ottaviano Amedeo 2° classificato, Castiglione Aurora 3A

classificata.

Accedono alla Finale Nazionale del 18 maggio gli alunni La Placa Simone, Zhou Michi,

Cammarata Ernesto.

Giochi matematici Bocconi

Ottimo il piazzamento nella Finale regionale dell’alunno Candura Michele, preparato dalla prof.ssa Giusi Giannavola, che disputerà la Finale Nazionale dell’11 maggio presso l’Università Bocconi a Milano.

Olimpiadi del Problemsolving

Le squadre formate dagli alunni Armatore Livia, Arnone Federica, Sortino Veronica, Vizzini

Ludovica e Vitale Matteo(classi quinte della scuola primaria- plesso Don Milani) e Di Natali

Gaia, Giunta Alessandro, La Bua Gloria, Pistis Gabriele(classi quinte della scuola primariaplesso Rodari), preoparate dall’ins. Giusi Ferrigno, dopo aver superato brillantemente diverse gare intermedie, sono arrivate rispettivamente al secondo e terzo posto nelle finali regionali.

La dirigente, Luigia Maria Emilia Perricone, esprime la più viva soddisfazione per i risultati raggiunti attraverso il progetto che mira a sviluppare le capacità intuitive e logiche degli alunni, facendoli appassionare allo studio della matematica attraverso attività e problemi coinvolgenti e stimolanti.