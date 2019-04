E’ stata una gara dal sapore antico, di quelle che ti riporta indietro ad un automobilismo romantico che forse non esiste piu’, la prima gara ufficiale del mitico preside volante Nino Vaccarella che ha voluto essere presente su quelle strade che hanno sancito l’inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle corse.

La gara di regolarita’ classica per auto storiche e moderne “Bellolampo – Passo di Rigano”, organizzata dall’Automobile Club Palermo e patrocinata dalla Regione Siciliana e dal comune di Palermo, valida per il campionato siciliano regolarita’ autostoriche e preludio alla imminente 103^ edizione della Targa Florio, ha riunito a Palermo tanti personaggi del settore che hanno dato battaglia su un tracciato impegnativo con ben 68 prove cronometrate e 6 controlli orari. La partenza dalla Palazzina Cinese ha visto allo start il top driver palermitano Giovanni Moceri in coppia con Valeria Dicembre portacolori della Scuderia Targa Florio, il top driver bresciano Tiberio Cavaleri, il presidente ACI Angelo Pizzuto (sesto nel campionato italiano) con la navigatrice triestina Susanna Serri gia’ campione italiano (anche loro in gara per la Scuderia Targa Florio), la marchesa Costanza Afan de Rivera ed alcuni protagonisti della regolarita’ siciliana come Dario Nicolosi di Catania e Maurizio Indelicato di Campobello. Spazio anche ai drivers professionisti come Toto’ Riolo, Sergio Montalto ed Alberto Santoro che per questa volta hanno privilegiato la precisione cronometrica alla velocita’. Interessante anche il parterre delle vetture partecipanti, che ha visto sfilare alcune gemme vintage dell’automobilismo come la FIAT Balilla 508 spider del 1939, MG – J2 del 1933, una splendida Flaminia GT del 1963, AMILCAR GCS del 1912, una piccola flotta di Porsche 356 di varie eta’, la Ferrari 308 GT\4 Dino del 1976 e tante altre ancora. Spazio anche alla regolarita’ turistica, una sezione della gara meno impegnativa per drivers che si affacciano alla specialita’ con entusiasmo e passione. A tagliare il traguardo per primi nella splendida cornice di piazza Guglielmo II a Monreale dopo una giornata a colpi di cronometro sui pressostati al centesimo di secondo e’ stato Giovanni Moceri navigato da Valeria Dicembre sulla vettura FIAT 508 C del 1939, seguito dal top driver bresciano Tiberio Cavaleri in coppia con Fabrizio Falanga su Fiat Balilla Spider del 1926. Piazza d’onore anche per il catanese Dario Nicolosi in coppia con il papà su A112 Abarth del 1979. Prima classificata tra le scuderie partecipanti la Scuderia Targa Florio che ha piazzato due drivers nelle prime posizioni Buon piazzamento per Angelo Pizzuto e Susanna Serri, terzi nel 2^ raggruppamento su MG-J del 1933. Nella sezione di regolarità turistica, prevalgono Pietro Amari e Luca Venezia su una youngtimer Fiat 127.

“Una bella giornata di sport per gli appassionati delle auto d’epoca – ha dichiarato il presidente ACI Angelo Pizzuto al termine della gara – la regolarita’ classica in formula Acisport e’ una disciplina impegnativa che sta crescendo e che vogliamo ulteriormente sviluppare con l’organizzazione di altri eventi nel corso della stagione, sostenendola con corsi di formazione e coinvolgendo il vasto parterre di proprietari e collezionisti che potranno cosi’ utilizzare anche a Palermo le loro splendide vettura, un pezzo importante dell’automobilismo storico da valorizzare anche nel nostro territorio”.