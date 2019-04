PALERMO – Le prossime elezioni europee, per Forza Italia, devono essere occasione per il rilancio del partito che rimane pilastro del centrodestra in Sicilia e nel resto del Paese all’insegna di una ritrovata compattezza. Ecco perché occorre privilegiare ragionamenti che guardano al radicamento sui territori e al rafforzamento dell’identità del movimento”. Lo affermano i 13 deputatiti dell’intero gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale Siciliana

“In tale ottica, sosteniamo la candidatura del capogruppo Giuseppe Milazzo perché interprete dei valori del nostro partito e naturale collegamento fra Palermo e Bruxelles. In Europa, Forza Italia deve portare un’idea di centrodestra saldamente ancorato al buongoverno che il partito esprime sui territori e, nello specifico, in Sicilia”, concludono i parlamentari.