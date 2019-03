In Terza categoria prosegue il testa a testa tra la capolista Atletico Caterinese e la vice capolista Don Bosco Mussomeli. Nel turno odierno hanno vinto entrambe. La capolista Atletico Caterinese 1-3 in trasferta sul campo della Buterese (gol di Rizzo 2 e Giuffrè), mentre la vice capolista don Bosco ha travolto 6-2 il Marco Pantani Villarosa con tripletta di Mangiapane, doppietta di Cardillo e gol di Belfiore. Vince anche la Nuova Petiliana Delia 0-1 con l’Atletico Villalba consolidando il proprio terzo posto in classifica. Infine, la Sicilianamente Montedoro ha battuto 4-1 l’Acor. per i sancataldesi gol del momentaneo vantaggio di Carbone, mentre i montedoresi sono andati a segno con Tulumello, Diliberto, Alaimo e Randazzo. In classifica Atletico Caterinese prima con 27 punti, segue la Don Bosco Mussomeli con 25, terzo posto per Nuova Petiliana con 22 e quarto per il Bompietro che di punti nne ha 18. Al quinto posto la Buterese con 15 punti, seguono Acor e Atletico Villalba con 12 punti, chiude la Sicilianamente con 7 punti.