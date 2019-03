In terza Categoria la capolista Don Bosco Mussomeli, dopo che la domenica precedente aveva strappato il primato all’Atletico Caterinese, s’è fatta battere 2-1 a Delia dalla Nuova Petiliana perdendo così il primato in classifica a vantaggio proprio dei caterinesi che hanno invece battuto 3-0 l’Atletico Villalba. A Delia la partita ha visto trionfare la Nuova Petiliana in un match vibrante deciso dalle reti di Paci e La Magra. L’Atletico Caterinese di Paolo Difrancisca invece non ha avuto problemi a battere 3-0 l’Atletico Villalba con doppietta di Gangi e gol di Giuffrè. Infine, bella vittoria per l’Acor San Cataldo contro la Vis Bompietro 2-1 con le reti sancataldesi di Pullara e Touray e quella dei madoniti ad opera di Albanese. Infine, tra Marco Pantani Villarosa e Sicilianamente Montedoro l’unico 0-0 di giornata. In classifica Atletico Caterinese nuovamente in testa con 24 punti, segue la Don Bosco Mussomeli con 22 punti e si avvicina pericolosamente la Nuova Petiliana Delia a quota 19; al quarto posto c’è la Vis Bompietro con 18 punti, a 15 la Buterese (che oggi ha riposato), a 12 l’Acor San Cataldo che ha agganciato l’Atletico Villalba, ad 11 la Marco Pantani di Villarosa e a 4 punti chiude la Sicilianamente Montedoro.