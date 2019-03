SERRADIFALCO. Si stanno eseguendo interventi per la sistemazione della struttura piramidale in vetro e ferro che si trova proprio sopra l’aula consiliare del palazzo comunale al piano terra. L’intervento che si sta eseguendo consiste nella pulitura e sigillatura con stucco delle varie parti che compongono l’elemento architettonico a forma di piramide che sovrasta l’aula consiliare. Tale intervento s’è reso necessario in quanto, nel momento in cui pioveva, l’acqua penetrava dalla piramide infiltrandosi copiosa nella sottostante aula consiliare. Da qui l’esigenza di procedere alla sistemazione della sovrastante struttura in ferro e vetro a suo tempo installata per dare luce adeguata a questo ambiente del piano terra. Tali interventi sono la prosecuzione di quelli effettuati alla copertura del palazzo comunale. La ditta esecutrice è la Migliore Arte e Costruzioni srl di Serradifalco.