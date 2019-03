In Seconda categoria nel girone F vince l’Atletico Gorgonia 1-2 sul campo dell’Acquaviva il big match per i play off. Le reti deliane sono state di Marchese e Rosario Genova mentre Orlando ha segnato per i padroni di casa. Nell’altra supersfida di giornata la capolista Atletico Favara ha battuto in trasferta 1-3 il Riesi. I padroni di casa sono andati a segno con Butera perdendo l’occasione di agganciare la zona play off. Da segnalare la sconfitta del Marianopoli 2-1 sul campo del Sant’Anna Enna, mentre la Sommatinese ha battuto 1-3 il Muxar con un’esaltante tripletta dello scatenato Lauricella. In classifica Atletico Favara ormai in Prima categoria, con l’Atletico Gorgonia quarto con 29 punti, l’Acquaviva 5° con 26, la Sommatinese sesta con 25 punti, il Riesi settimo con 23 punti, il Marianopoli ottavo ma con 13 punti. Chiude con 8 punti l’Accademia Mazzarinese.