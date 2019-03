In Prima categoria, nel girone B, gara sospesa tra Real Suttano e San Fratello per decisione dell’arbitro. Si attendono le decisioni del giudice sportivo in merito. Nel girone G invece s’è giocato regolarmente. le due nissene Nissa e Cusn hanno entrambe perso nettamente. La Nissa è stata battuta in casa dal Ravanusa 1-3. A poco è servito il gol del momentaneo vantaggio di Touray in quanto il Ravanusa s’è scatenato riuscendo, alla distanza, a ribaltare il vantaggio iniziale biancoscudato. Non è andato meglio al Cusn travolto con un tennistico 6-1 sul campo dell’Angelo Cuffaro. In gol per i nisseni è andato Agliata. E’ finita in parità, infine, la sfida d’alta classifica tra Empedoclina e Master Pro 0-0. Un confronto alquanto delicato che le due squadre hanno pareggiato mantenendo intatto il distacco tra di loro in un solo punto (45 punti l’Empedoclina e 44 la Master Pro), ma accusando un distacco di due punti in più dalla capolista Armerina. In classifica, situazione tranquilla per il Cusn a quota 22, mentre la Nissa si trova in una situazione di classifica alquanto incerta con un terzultimo posto che non può certo farle dormire sonni tranquilli in chiave salvezza.