MUSSOMELI – Si è svolta nei giorni scorsi la festa internazionale della Donna “Donna verso l’arcobaleno”, promossa dall’Amministrazione comunale col suo assessore Giuseppina Territo, mediante l’allestimento, nel Palazzo Sgadari, della mostra “Donne straordinarie” di Gianni Piazza e col coinvolgimento del CISOM (Corpo Italiano dell’Ordine di Malta), di cui Vincenzo Profita è il referente locale. Presenti anche le Associazioni Pro Loco e Terza Età. La serata ha registrato gli interventi del sindaco e dell’assessore Territo e l’intervento dell’autore della mostra Gianni Piazza che ha parlato di Rosa Parcs, la donna di colore che rifiutò di cedere il suo posto su un pullman nel Sud degli Stati Uniti al tempo della segregazione razziale. “Episodio – ha detto Gianni Piazza che i giornali del tempo volevano fare passare come un fatto accidentale, scrivendo che la signora non si era alzata, perché era stanca dopo una giornata di lavoro. Ma Rosa Parcs è dovuta intervenire più volte per chiarire che “L’unica cosa di cui era stanza era subire”. E’ stato dopo avere letto la sua storia – ha continuato Gianni Piazza – che mi sono appassionato a ritrarre le donne che da stasera sono esposte qui a Palazzo Mussomeli Sgadari: Donne che a volte hanno cambiato il corso della storia, donne che hanno combattuto per la difesa dei diritti civili, donne eroine come la nostra concittadina Francesca Sorce; donne coraggiose come suor Marie Claire che, inviata in missione sulle navi della guardia costiera, salva vite umane” . Nel corso della serata, sono stati proiettati dei video sulle attività che le donne svolgono nel Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta. Ha parlato, proprio lei, la dottoressa Suor Marie Claire che ha accennato alla sua infanzia nel Congo dove peraltro è maturata la sua vocazione. Una suora che fa parte della Congregazione del beato G. Cusmano. Dopo Suor Marie Claire è stato proiettato il video messaggio di Suor Angel, anche lei volontaria del Cisom che ha parlato delle sue molteplici attività a bordo delle motovedette della Guardia Costiera a Lampedusa. La serata si è conclusa con lo scambio di doni. Il Sindaco ha consegnato una targa ricordo alle suore e Suor Marie Claire ha ricambiato con unpiatto in cui è riportato l’immagine del Beato Cusmano. Una festa della donna, dunque, con mostra di donne straordinarie e testimonianze di suore votate al volontariato.