CALTANISSETTA – Proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica del tragico sinistro che l’uno marzo ha causato al morte di Luigi Fonti, 19 anni. In quella fatidica serata, il giovane perse il controllo della Renault Clio e si schiantò contro un muretto: l’urto scaraventò il ragazzo fuori dall’abitacolo. La Procura ha affidato l’incarico ad un consulente per l’accertamento sulle cause che hanno provocato in via Due Fontane, l’incidente autonomo. È stato il sostituto procuratore Davide Spina ad incaricare l’ingegnere Cataldo Pilato ad effettuare gli accertamenti per stabilire le cause, anche per eventuali condizioni del manto stradale, che hanno provocato l’incidente.