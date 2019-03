CALTANISSETTA – Nessuna sosta nella giornata di oggi per le squadre dei vigili del fuoco, ripetutamente impegnate a Caltanissetta a causa del forte vento che ha imperversato sul capoluogo nisseno. Oltre 30 interventi, spesso per mettere in sicurezza le strade dopo le cadute di alberi o rami. Scena che si è ripetuta in viale Candura e poi in zona San Luca come testimoniato dal video. Fortunatamente non si registra nessun ferito.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Catania, per un semaforo pericolante; in via delle Calcare, sulla Ss626, via Luigi Rizzo, via Napoli, contrada Lanari per alberi pericolanti. Un traliccio è precipitato sulla sede stradale in via Firrio mentre un palo telecom ha dato segni di cedimento in contrada Niscima. Nisseni allarmati dai sussulti delle antenne, dalla stabilità delle guaine e dalle tenute di alcuni recipienti d’acqua esterni: moltissime le telefonate al comando dei VV.F.