CALTANISSETTA – Prosegue senza sosta l’opera di controllo delle forze dell’ordine nel centro storico di Caltanissetta, ormai sempre più alla ribalta della cronaca per lo spaccio degli stupefacenti. Venerdì 15 marzo, la Polizia, ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, volti al contrasto delle illegalità diffuse. Il controllo, svolto da personale della Polizia di Stato della Questura, ha interessato il Centro Storico e il quartiere Provvidenza. E’ stato arrestato il nigeriano Samson Future, 26 anni, per spaccio. A seguito di perquisizione, estesa anche all’abitazione di via Abba, sono stati rinvenuti e sequestrati 201 grammi di hashish, suddivisi in due panetti, 30 bustine di cellophane trasparente, un coltello da cucina con la lama intrisa di sostanza stupefacente e la somma di 1.005 euro. Il pusher dopo gli accertamenti di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Caltanissetta.