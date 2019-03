PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato una badante palermitana di 29 anni, accusata di lesioni personali aggravate e maltrattamenti ai danni di un’anziana ultraottantenne che le era stata affidata. La donna si trova ora ai domiciliari. Il provvedimento restrittivo e’ stato disposto dal Gip del Tribunale di Palermo, sulla base di indagini condotte dalla squadra mobile del capoluogo. La donna arrestata e’ stata, per alcuni mesi, badante della vittima, su incarico dei congiunti di quest’ultima. Le indagini hanno preso le mosse dalla segnalazione di ferite, ecchimosi e fratture giunta al “113” dal Pronto Soccorso di un ospedale cittadino.

Nell’ospedale la donna era giunta dopo che le figlie si erano rese conto che la madre era stata maltrattata e non accudita dalla persone a cui l’avevano affidata. Le violenze hanno portato la donna, gia’ sofferente e parzialmente invalida, in codice rosso in ospedale. La badante vessava l’anziana, provocandole cadute ed ecchimosi. Avrebbe anche provocato delle gravi ustioni al corpo della vittima, poggiandole su schiena e torace il phone, nell’illusoria convinzione che le alte temperature avrebbero accelerato la guarigione dei numerosi lividi procurati dalle percosse. Lividi ed ustioni, maldestramente spacciate per “conseguenze di una banale incidente domestico” hanno, invece, allertato il personale medico del Pronto Soccorso e fornito l’input alle indagini di polizia.

Riscontri e testimonianze hanno fornito alla procura un quadro indiziario circa le responsabilita’ della badante, tali da condurre all’emissione del provvedimento restrittivo eseguito oggi dalla Polizia.