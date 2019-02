SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari e il parroco di Sant’Alberto Magno, padre Angelo Spilla, hanno presenziato ai festeggiamenti in onore della signora Maria Amico che ha compiuto cento anni. Un evento che la centenaria signora sancataldese ha festeggiato con i suoi parenti in maniera tanto semplice quanto sentita. Il sindaco ha portato gli auguri dell’intera comunità sancataldese alla centenaria, così come il parroco a nome della comunità di fedeli da lui rappresentata. Il tutto nel contesto di un evento che ha permesso di celebrare un traguardo storico per la signora Amico come quello dei suoi cento anni.