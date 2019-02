In Prima categoria, solo pari nell’anticipo del sabato per la Master Pro San Cataldo 2-2 con il Ravanusa. Le reti di Lunetta e Zuppardo, quest’ultimo nel finale quando la squadra sancataldese perdeva 2-1, hanno permesso alla Master Pro di conquistare un punto importante nell’economia della classifica in quanto la squadra sancataldese è ora seconda in classifica con 40 punti a sole tre lunghezze dall’Armerina capolista del girone G. Restando nello stesso girone, importante vittoria 1-0 del Cusn Caltanissetta contro il Gemini. Gol su rigore decisivo per i nisseni di Omar Satta e prodezza al 90’ di Armando Maritato che ha parato a Russello il rigore del possibile 1-1 (nella foto dalla pagina ufficiale del Cusn). Con la vittoria contro il Gemini il Cusn è salito a quota 16 in classifica e attende di conoscere dal giudice sportivo l’esito del ricorso per ottenere la vittoria a tavolino contro il Ravanusa che avrebbe schierato, proprio contro il Cusn, un giocatore sotto squalifica. Infine, continua la crisi della Nissa che ha perso 3-0 con la capolista Armerina. Una sconfitta resa amara anche dal fatto che sul 2-0 per gli ennesi, Penalva ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire il match. In classifica la Nissa è penultima con 14 punti. Nel girone B, invece, continua la crisi del Real Suttano che ha perso 3-1 con il Real Trabia. Inutile il gol di Tumminaro. I resuttanesi restano ultimi con 7 punti in classifica.