MUSSOMELI –Ieri mattina, cartacce ovunque, a seguito di folate di vento, che ha accumulato ai bordi dei marciapiedi cartacce e depliant pubblicitari provenienti, probabilmente, dalle cassette delle lettere, dove molto spesso ragazzini collocano formati grandi di pubblicità che fuoriescono, mettendo in pratica il cosiddetto volantinaggio selvaggio.La via Palermo, Piazza Roma ed altrove hanno dato uno spettacolo irrispettoso nei confronti dell’ambiente.Su questo argomento non sarebbe male rispolverare le ordinanze sindacali al riguardo e metterle in pratica.