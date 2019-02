PALERMO – “Ecco la vera natura del governo regionale: ancora una volta il presidente e la sua maggioranza puntano a ricoprire cariche di vertice della Regione nominando ‘amici’ pur se privi di competenza e requisiti”. Così il parlamentare regionale de Pd Nello Dipasquale commenta la nomina del nuovo commissario regionale Irsap Giovanni Occhipinti.

“Non è chiaro come, pur accertando l’assenza dei requisiti, e la non veridicità di alcuni dei ruoli riconosciuti dall’assessore al candidato – aggiunge il parlamentare regionale – il governo abbia ritenuto di non concedere una proroga dei termini per la valutazione, facendo diventare esecutiva, grazie al silenzio assenso, una nomina di fatto illegittima. La nomina di Occhipinti ai vertici dell’ Irsap, priva dei requisiti fondamentali richiesti e con forti elementi di illegittimità , potrebbe apparire costruita a tavolino. Nei prossimi giorni – continua – chiederò di essere sentito dalla Commissione regionale Antimafia e chiederò alla Procura della Repubblica di fare chiarezza sulla vicenda. Non è ammissibile – conclude Dipasquale – che la logica della spartizione continui ad essere il motore dell’azione di governo, mortificando un ente come l’Irsap destinato a promuovere le attività produttive attraverso lo sviluppo di nuove iniziative produttive ed il potenziamento di quelle esistenti”.