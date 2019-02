CALTANISSETTA – Esame superato per i due cavalcavia di Caltanissetta che venerdì e sabato sono sono stati interessati alle ultime prove di carico. A metà gennaio una ditta specializzata aveva effettuato prove sui materiali. I viadotti in questione sono quelli di via Frà Giarratana (sovrastante la parte terminale di via Sallemi) e di via Rosso di San Secondo, più noto come il ponte della «Verga» per la vicinanza con la scuola media intitolata allo scrittore catanese.

Sabato il monitoraggio disposto dal comune si è concluso nel pomeriggio ed è stato positivo. Stesso risultato per via Frà Giarratana. Adesso l’ingegnere Vincenzo Lo Forti, incaricato dal comune di coordinare le operazioni consegnerà la relazione sullo stato di salute dei due ponti.

I due viadotti sono stati realizzati verso la fine degli anni ’60 e in questo lungo arco di tempo non erano mai stati sottoposti a verifiche. Durante il monitoraggio sono state interdette al traffico moltissime strade e gli incroci presidiati da pattuglie di vigili urbani. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)