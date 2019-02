CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Vista la notizia diramata a mezzo stampa relativa al vile atto intimidatorio perpetrato in pieno giorno ai danni dell’Avv.Maria Giambra, con l’incendio doloso dell’autovettura dalla stessa utilizzata, parcheggiata nei pressi del proprio studio professionale; Ritenuto che il tentativo di intimidire un Avvocato non può certo sortire alcun effetto e costituisce solo un ulteriore sprone per tutti gli Awocati a continuare a svolgere il proprio ministero con assoluta diligenza e precisione, ed a garantire il libero e pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente sancito;

Esprime la propria piena ed incondizionata solidarietà nei confronti dell’aw.Maria Giambra – neo eletta consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta -, vittima del vile e spregiudicato gesto ritorsivo, manifestando sconcerto e preoccupazione per il grave avvertimento, nei confronti di chi è preposto alla tutela della legalità e dei diritti dei cittadini.

Confida che le indagini avviate con la dovuta tempestività, solerzia ed attenzione si concludano rapidamente, con I’immediata individuazione e punizione dell’autore del gesto.

Ordine degli avvocati di Caltanissetta