In Seconda categoria, nel girone F domina l’Atletico Favara che ha battuto 1-4 l’Atletico Gorgonia. Deliani in vantaggio nel primo tempo con Marco Graci, ma favaresi capaci di andare a segno quattro volte nella ripresa. Buon pari esterno per l’Acquaviva 1-1 sul campo del Muxar con Giuseppe Orlando che ha pareggiato su rigore nella ripresa la rete dei padroni di casa segnata nel primo tempo. L’Acquaviva è ora quarta a quota 17 in classifica. S’è chiuso 0-0 anche il confronto tra Accademia Mazzarinese e Riesi, così come quello tra Sommatinese e Alessandria della Rocca 1-1 con la rete di Sammarco. La Sommatinese ha ora 15 punti in classifica. Infine, brutta sconfitta 2-5 per il Marianopoli contro il Casa Amica Brothers, con gli agrigentini che erano ultimi e che, con la vittoria odierna, hanno agganciato il Marianopoli a quota 4 in classifica.