SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, tramite gli uffici competenti, ha provveduto ad impegnare le somme necessarie per il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre a favore degli ex Rmi in servizio al Comune. Le somme sono state impegnate a titolo di anticipo, considerato che è la Regione a corrispondere i fondi necessari per il pagamento di queste figure lavorative. Il provvedimento è stato assunto per evitare il pesante disagio economico in cui versano i beneficiari, per cui si rende necessario non interrompere le attività del progetto, per scongiurare eventuali tensioni sociali, tenuto conto che trattasi di soggetti appartenenti alle fasce sociali più deboli. Da qui la decisione di anticipare, nelle more dell’accredito del finanziamento approvato dalla Regione Siciliana, a carico del bilancio comunale, la spesa necessaria per provvedere alla liquidazione delle mensilità per un importo di 20 mila euro per il saldo mensilità di Novembre e la mensilità di Dicembre. Ovviamente, non appena saranno accreditate le somme da parte della Regione, l’amministrazione comunale provvederà al recupero della somma anticipata a carico del bilancio comunale.