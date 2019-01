CALTANISSETTA -Mercoledì 19 dicembre, presso il Consorzio Universitario di Caltanissetta, ha avuto luogo il convegno “Registro DAT presso il Comune di Caltanissetta” promosso dal movimento Idea Caltanissetta e moderato dall’avvocato Giuseppe Impaglione. Sono intervenuti il Sindaco Giovanni Ruvolo, il Vicesindaco e Assessore agli Affari Demografici Felice Dierna, l’avvocato Alfredo Saia, il dottor Marco Maira, il professor Renato Malta docente di Bioetica presso l’Università degli Studi di Palermo e Mattia Saia promotore del Registro DAT.

Scopo dell’incontro è stato la divulgazione del Registro DAT ovvero il registro comunale per il deposito e l’autenticazione gratuita del cosiddetto “testamento biologico” presso il Municipio di Caltanissetta.

Il Sindaco Giovanni Ruvolo, allegoricamente, ha immaginato il ruolo del sindaco come quello di un direttore d’orchestra, dove a suonare gli strumenti e a scrivere le partiture siano i cittadini. Tutto ciò riguardo al suo modo di vedere la politica ovvero una forma di democrazia partecipata, dove i cittadini possono contribuire al cambiamento della propria città e dove la porta del sindaco è sempre aperta a tutti, azzerando così la distanza fra istituzioni e cittadini.

L’avvocato Alfredo Saia ha esposto gli aspetti normativi della Legge 22/12/2017 n°219 (norma sul “testamento biologico”), nonché gli accordi internazionali come la Convenzione di Oviedo e i Codici Deontologici riguardanti il consenso informato, precisando che “La legge in questione richiama espressamente i principi fondamentali dettati dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, sostanzialmente statuendo che oggetto della legge è la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona”.

Il dottor Marco Maira ha trattato gli aspetti medici della norma in questione, il rapporto medico-paziente, la condivisione del piano terapeutico, la differenza fra eutanasia attiva, eutanasia passiva e suicidio medicalmente assistito. Egli ha inoltre portato a conoscenza alcuni casi emblematici come la storia di Piergiorgio Welby e di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come dj Fabo, la cui vicenda è risaltata recentemente agli onori della cronaca.

Il professore Renato Malta ha esposto gli aspetti etici del “testamento biologico”.

Mattia Saia, promotore del Registro DAT, è intervenuto riguardo alla libertà di autodeterminazione della persona affermando: “Credo che la parola chiave di quanto detto sia dignità e in particolare la dignitas degli antichi latini e la sua relativa accezione ovvero “degno”. Fino a quando e in che modo la vita può dirsi degna di essere vissuta è domanda la cui risposta spetta a ciascuno di noi poiché, a mio avviso, la vita appartiene soltanto a noi stessi. La caratteristica fondamentale del Registro DAT è la gratuità poiché un diritto non deve mai aver nessun costo. Sono fiero di aver contribuito in minima parte nel tentativo di attenuare la sofferenza umana poiché credo che la peggiore delle malattie sia il dolore”. Infine ha concluso leggendo un estratto di una lettera scritta da Piergiorgio Welby al Presidente Emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.

Per ultimo è intervenuto Felice Dierna, rivendicando le proprie radici cristiane e al contempo garantendo il pluralismo e la laicità che sono principi fondamentali della Costituzione; in quanto Vicesindaco di tutti ha abbracciato i pensieri e i valori di tutti i cittadini e si è dimostrato sensibile alla causa del fine-vita, istituendo il Registro DAT e proponendo successivi incontri del movimento Idea Caltanissetta.

Per informazioni sulle modalità del deposito del “testamento biologico” nonché per scaricare il relativo modulo è possibile consultare il sito internet del Comune di Caltanissetta.