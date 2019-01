COMISO – Sono stati 3.200 i passeggeri imbarcati o atterrati all’aeroporto di Comiso sabato 26 gennaio per la chiusura dello spazio aeroportuale di Catania, disposto dall’Unita’ di crisi a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera. L’operativita’ dello scalo ragusano ha permesso la regolarita’, seppur con qualche fisiologico ritardo, evidenziando la piena collaborazione tra aeroporti e la funzionalita’ del sistema aeroportuale della Siciliaorientale. “Solo nella giornata di ieri – afferma Renato Serrano Amministratore delegato dello scalo ibleo – sono stati 3.200 i passeggeri movimentati e 14 i voli, tra arrivi e partenze. Numeri vicini al record del 2014, che dimostrano come questo aeroporto regga e anche bene alla prova dei grandi numeri che potrebbero diventare la normalita’, prescindendo dalle situazioni di emergenza. Un obiettivo che intendiamo concretizzare presto e per il quale stiamo lavorando intensamente”. Un risultato importante, sottolinea, reso possibile grazie alla fitta collaborazione tra i vertici Soaco – l’Ad Serrano, il presidente Silvio Meli, che hanno agito tramite il consigliere SAC, gia’ presidente della societa’ di gestione dello scalo di Comiso, Rosario Dibennardo – che hanno lavorato in perfetta sinergia. Per gestire l’emergenza, inoltre, la GH Handling ha trasferito personale a Comiso da altri aeroporti. Nella nota, si sottolinea come nessun disagio sia stato registrato per i passeggeri in transito.