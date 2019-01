Da venerdì a domenica l’evento speciale dedicato a Pier Maria Rosso di San Secondo, l’inizio della stagione concertistica e lo spettacolo di commedia dell’arte de i Nuovi Scalzi

La Bella Addormentata in Rosso– Teatro Regina Margherita Caltanissetta, venerdì 11 gennaio ore 21.15

Concerto del Trio d’Ance – Teatro Regina Margherita Caltanissetta, sabato 12 gennaio ore 19.30

Ridiculosa Commedia– Teatro Regina Margherita Caltanissetta, domenica 13 gennaio ore 19

La stagione InAltroMare del Teatro comunale Regina Margherita di Caltanissetta impaginata dal direttore artistico Aldo Rapè riprende la sua programmazione questo week-end con tre spettacoli, che si susseguiranno da venerdì 11 a domenica 13 gennaio , che spazieranno dalla prosa alla musica classica fino alla commedia

Si parte venerdì 11 gennaio alle ore 21,15 con un omaggio a Pier Maria Rosso di Sansecondo,lo spettacolo “La bella addormentata in rosso” (ingresso gratuito) dell’Associazione Dante Alighieri di Caltanissetta inserito tra gli eventi speciali della stagione. Si tratta di una rilettura del famoso testo di Pier Maria Rosso di San Secondo, a quasi cento anni dalla sua messa in scena (5 agosto 1919, teatro Olimpia di Milano) e dalla sua pubblicazione. L’adattamento firmato da Laura Tedesco mantiene fede al cuore pulsante della drammaturgia originale, ossia la storia di Carmelina, che, violentata dal suo datore di lavoro perché troppo bella, diventa Bella Addormentata, la prostituta che si concede ai suoi clienti nel sonno. Ma se nel testo di Rosso la vicenda era narrata mettendo in scena tutti i personaggi che popolano il mondo “assonnato” della Bella, nella versione firmata alla regia da Rosario Tedesco (in scena insieme a Laura Tedesco) si approfondisce il punto di vista del personaggio che, nella drammaturgia originale, parla meno di tutti: la stessa Bella Addormentata, che è così impegnata a “sognarsi” che si dimentica la propria storia.

Sabato 12 gennaio alle ore 19,30 si inaugura la stagione concertistica organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta, quest’anno per la prima volta inglobati all’interno della stagione teatrale. Il primo dei 14 appuntamenti in programma è il concerto del Trio d’ Ance composto dalle prime parti dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Francesco Di Rosa oboe, Alessandro Carbonare clarinetto, Francesco Bossone fagotto. Considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti della sua generazione, Francesco Di Rosa ha ricoperto, dal 1995 al 2008, il ruolo di Primo Oboe Solista nell’Orchestra del Teatro alla Scala, mentre attualmente è Primo Oboe dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003, Alessandro Carbonare ha vissuto a Parigi, dove per 15 anni ha occupato il posto di primo clarinetto solista all’Orchestre National de France. Sempre nel ruolo di primo clarinetto; ha avuto importanti collaborazioni anche con i Berliner Philharmoniker, la Chicago Symphony e la Filarmonica di New York. Primo Fagotto Solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Francesco Bossone, sempre nel medesimo ruolo ma anche in qualità di solista, ha collaborato con le Orchestre più prestigiose tra le quali New York Philarmonic Orchestra, Royal Philarmonic Orchestra di Londra. Vasto il suo repertorio per fagotto solista che di musica da camera.

Domenica 13 gennaio alle ore 19 ancora un appuntamento a teatro, questa volta per lo spettacolo (abbonamenti Libeccio e Maestrale) “Ridiculosa Commedia” della compagnia pugliese I Nuovi Scalzi. Uno spettacolo emozionante e comico, di cui firmano la regia Claudio De Maglio e Savino Maria Italiano, che coniuga la tradizione delle maschere del teatro italiano e le tecniche della Commedia dell’arte con un linguaggio moderno e dinamico. Il puro gioco del teatro catturerà il pubblico attraverso un ritmo incalzante di avvenimenti, lazzi, musiche dal vivo, suoni e poesia. Attraverso la comicità fatta di situazioni, gli attori in scena (Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo e Piergiorgio Maria Savarese) rifletteranno insieme al pubblico su alcuni temi molto attuali come la speculazione edilizia, la politica corrotta, la libertà di scelta del proprio futuro e l’aver cura della propria terra. Sempre domenica 13 gennaio la compagnia I Nuovi Scalzi terrà il primo laboratorio inserito tra le attività collaterali alla stagione teatrale. Si tratta del Laboratorio di Commedia dell’Arte che si concentra sulla base fondamentale necessaria per attivare il codice espressivo delle maschere al fine di riportare in vita i personaggi tipici della Commedia dell’Arte, nobile tradizione inventata dagli attori italiani nel corso del XVI secolo e che si diffuse in tutta Europa e fino in Russia. L’incontro con la maschera ha ancora qualcosa di magico, perché si attivano energie di amplificazione e trasformazione che richiedono la ricettività del corpo. La partecipazione al laboratorio è gratuita e al momento hanno aderito oltre 50 ragazzi provenienti anche da altre province dell’Isola.

La stagione del Teatro Regina Margherita, come sempre organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Ruvolo, prosegue giovedì 17 gennaio ore 21.15 con lo spettacolo di teatro danza “La donna scheletro” della Compagnia Ccu i pedi di Fora, primo spettacolo di Isola centro, dedicato alle realtà artistiche di Caltanissetta.

