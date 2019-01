CALTANISSETTA. “I dog show, a tutta natura”. E’ il titolo dell’expo amatoriale in programma domenica 20 gennaio dalle ore 10 nell’Istituto tecnico agrario sen. Angelo Di Rocco in via Pietro Leone XIII. Si tratta di un’iniziativa destinata a richiamare tanti appassionati di amici a quattro zampe nell’Istituto di istruzione superiore di cui è dirigente scolastica la prof.ssa Giuseppina Terranova. L’expo amatoriale è stato organizzato dall’Istituto scolastico superiore di cui è dirigente la prof.ssa Giuseppina Terranova in collaborazione con la Dog Show Eventi Sicilia ed è riservato a cani di tutte le razze e meticci provvisti di microchip. Le classi di iscrizione per sfilate di bellezza saranno quelle Baby, Juniores, Giovani, Adulti e Meticci. I concorsi saranno per il miglior feeling, Junior Handler, Miglior Coppia, Miglior Gruppo, Miglior Presentazione, Prove libere di Abilità. Previsto anche il premio Best in show per cani meticci, baby, juniores, giovani ed adulti. C’è da dire che, nell’ambito di questo evento, è stato anche organizzato un laboratorio di etologia cognitiva sul tema legato alla conoscenza del comportamento animale per una migliore relazione tra uomo e animale. Il laboratorio sarà tenuto dalla dott.ssa Marta Battello esperta in Etologia cognitiva. L’evento prenderà il via alle ore 10 con le iscrizioni sul posto dei cani partecipanti alla kermesse, dopo di che la manifestazione vera e propria prenderà il via alle 11,30. Gli organizzatori hanno anche fatto sapere che, in caso di maltempo, l’evento si svolgerà all’interno della palestra dell’Istituto. per informazioni è possibile telefonare al 3291546122 (Nino), oppure al 3497527356 (Luisa) oppure inviare una mail a dogshowsicilia@gmail.com.