CALTANISSETTA – Hanno preso il via stamani, sabato 15 dicembre, a Caltanissetta le finali dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Pesistica Olimpica. Proprio il centro nisseno, città natale di tanti campioni azzurri, sarà per due giorni (gare anche domenica 16) la patria della disciplina ospitando l’ultima competizione dell’anno, la più importante a livello nazionale in quanto vedrà in pedana i migliori atleti di tutte le età.

Palcoscenico della competizione sarà il PalaCannizzaro in Viale Stefano Candura, Contrada Pian del Lago; in pedana saliranno i migliori 8 atleti ed atlete per ogni categoria di peso che si contenderanno il titolo nazionale più prestigioso. Saranno come di consueto prima gli uomini a dare il via alle competizioni nella giornata di sabato a partire dalle ore 9.00, mentre le donne saliranno in pedana nella giornata di domenica. Padrone di casa della competizione, organizzata da Comitato Regionale Sicilia, sarà Antonio Urso, nisseno e Presidente della Federazione Italiana Pesistica. Nel video, interviste ad Urso, a Salvatore Parla (presidente regionale Sicilia Fipe), al sindaco Giovanni Ruvolo ed all’Assessore Carlo Campione