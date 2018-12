GELA – Decima edizione di “Tutto per gli Sposi”. La kermesse per gli sposi approda a Gela. Il 9 dicembre, nella splendida location di Villa Peretti (contrada Giardinelli), si terrà l’Expo dedicata al wedding: un’esposizione elegante e ricercata, con la formula “all inclusive” che presenta una selezione di alta qualità di tutto ciò che serve per gli sposi, per la nuova casa e per il giorno delle nozze.

“Tutto per gli sposi” sarà aperto per l’intera giornata, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 22, offrendo così agli sposi la possibilità di una full immersion per potere scegliere ciò che serve per preparare il loro matrimonio.“Tutto per gli Sposi” porterà a Gela un parterre selezionato di aziende delle province di Caltanissetta, Ragusa e Catania che operano nel settore dell’alta moda, degli abiti da sposa, ma anche dei servizi annessi: catering, ristorazione,wedding cake, foto e video, gli addobbi floreali e le scenografie, sia per matrimoni religiosi che per riti civili, la scelta dei gioielli, degli accessori, delle bomboniere, delle liste nozze, dell’auto, degli arredi per la casa. Ci sarà uno spazio anche per il settore estetico, per trucco e parrucco. Una parte importante sarà dedicata alla musica ed allo spettacolo.

Tutto per gli Sposi, è un format itinerante, ideato e progettato da Martina Iemolo, manager di Style Agency. Le precedenti edizioni si sono svolte a Ragusa (nell’Antico Convento dei Cappuccini, Poggio del Sole, Villa Criscione, Castello di Donnafugata), a Vittoria, Comiso, Niscemi, Ispica, Modica (Torre del Mare, Villa Teresa, Villa Orchidea, Castello Aragonese, Cortile della Fondazione Bufalino) in location ricercate e di alto profilo.

“Vogliamo offrire ai futuri sposi – spiega Martina Iemolo – la possibilità di trovare una location unica che permetta loro di conoscere le ultime tendenze, le idee più innovative per il look e per la cerimonia, uno spazio dedicato interamente a loro dove poter osservare, informarsi su tutto ciò che è a disposizione per gli sposi, avere dei momenti di dialogo e di confronto che possa guidare le scelte future”.

L’evento è gratuito. Ai futuri sposi che si prenoteranno sarà riservata una “Privilege Card” gratuita che permetterà di usufruire di un aperitivo di benvenuto, di un sorteggio di prestigiosi premi del settore wedding, di spettacoli ed intrattenimenti che allieteranno l’intera giornata, di consulenze gratuite da parte dei migliori operatori del wedding del sud est siciliano.