SAN CATALDO – Si è svolta l’ora del “Christmas Jumper Day” nella scuola dell’infanzia Belvedere del primo circolo didattico San Cataldo di cui è dirigente Rossana D’Orsi.

Renne, Babbi Natale, alberelli, campeggiano su classici maglioncini rossi, bianchi, verdi, neri, creati e indossati da genitori, alunni e insegnanti per sostenere i Progetti di salute, nutrizione, educazione, protezione, promossi da “Save the Children”, fondazione che da sempre si occupa di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Metti un maglione e dai ai bambini un futuro migliore” recita lo slogan di questa iniziativa fortemente voluta dalle insegnanti della scuola dell’infanzia Belvedere.

Mamme e bambini hanno dato vita ad un vero e proprio atelier per addobbare maglioncini, pronti a mettersi in gioco per partecipare ad una grande festa di Natale che prevede inoltre una raccolta fondi da destinare ai bambini poveri.

È la nostra festa di Natale… ma è soprattutto un’occasione utile a far riflettere tutti, grandi e piccini sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, perché l’educazione di qualità, se unita al gioco, può essere ancora più efficace e lo studio può essere anche coniugato al divertimento.