SAN CATALDO. Si svolgeranno nella Società “Cesare Battisti ” di San Cataldo due importanti appuntamenti: venerdì 14 dicembre alle ore 18,30 c’è “La Festa Dell’Amicizia” in memoria di Eugenio Diliberto, mentre dal 16 al 24 dicembre dalle ore 17 si svolgerà la tradizionale Novena al termine della quale è prevista la degustazione di ceci e vino. C’è da dire che, in precedenza, sempre nella stessa società, era stato tenuto un seminario di studi sulla amicizia nel corso del quale è stato stilato un documento che sarà divulgato il prossimo 14 dicembre alle ore 19 nella sala conferenze della società. L’occasione – come ha spiegato lo stesso presidente Luigi Nocera, nasce dal ricordo di Eugenio Diliberto, che durante la sua vita ha incarnato tale modo di vivere. L’ingresso è aperto a tutti