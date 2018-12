L’atteso derby tra Nissa e Master Pro, con altrettanto attesa esibizione del cantante nisseno Francesco D’Aleo, ha arriso alla squadra sancataldese allenata da Aldo Cammarata. Gli ospiti infatti si sono imposti con il minimo scarto 0-1. A sbloccare il match è stato Matteo Pilato al 27′. Un gol che ha permesso alla Master Pro (nella foto sotto) di gestire meglio la partita. Il terreno di gioco, infatti, era ridotto al limite della praticabilità (nella foto) e fare gioco era un’impresa davvero molto ardua. La Nissa, per altro, dopo aver subito il gol, ha potuto giocare con la superiorità numerica in quanto lo stesso match winner Pilato è stato espulso dall’arbitro Puglisi di Catania per un ingenuo fallo di reazione. I padroni di casa, tuttavia, nonostante la superiorità numerica, non sono riusciti a lasciare il segno sotto porta. Nel secondo tempo anche la squadra di Fabrizio Ponticello è rimasta in dieci per l’espulsione di Penalva. I nisseni si sono buttati in avanti nel tentativo di pareggiare, ma la Master Pro è andata vicino alla segnatura due volte con Angelo Vancheri. Nel finale altre due espulsioni e Nissa ridotta in 8 in un derby che la Master Pro ha fatto suo conquistando un successo importantissimo che la proietta ai vertici del campionato. Per la Nissa invece prosegue il momento negativo dal momento che la squadra ha incassato la terza sconfitta consecutiva. Per quanto riguarda l’esibizione di Francesco D’Aleo, nella tribuna coperta erano presenti all’incirca duecentocinquanta spettatori che hanno applaudito il cantante nisseno che ha cantato i brani tipici del suo repertorio.