MUSSOMELI – Le festività natalizie sono oramai prossime e, come ogni anno, i novenari saranno lieti di animare i giorni precedenti il Natale. La novena, per il gruppo di cantori, quest’anno, avrà inizio domenica 16 dicembre, giornata dedicata alla festa di Santa Lucia. I novenari allieteranno quella che è la distribuzione della cuccia, intrattenendo i presenti con la tipica novena natalizia. Nei giorni successivi avranno modo di fare tappa presso le case di riposo per anziani, Iris e Padre Calà, Casa Vanessa, Casa Rosetta, Ospedale, scuole elementari e materne. Ovviamente non mancherà occasione di girare per le vie del paese, attenzionando, in modo particolare, quelle che sono le zone del centro storico. I novenari fanno sapere che, compatibilmente con i vari impegni, il gruppo rimane a completa disposizione di chi intende portare la novena a persone che, per problemi di diversa natura, si trovano oramai impossibilitate ad uscire dalle proprie abitazioni. Hanno chiarito anche che il gruppo dei Novenari di Mussomeli non nasce a scopo di lucro e che, per loro, il solo ed unico compenso rimane il sorriso del prossimo”.