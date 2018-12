MUSSOMELI – Le comunicazioni del sindaco Catania: “Sono lieto di comunicare in questi giorni il comune di Mussomeli sta provvedendo al pagamento di quanto spettante nei confronti dei propri fornitori (ormai siamo in linea con i pagamenti a non più di 60 giorni come indicato dalle direttive europee), nei confronti dei propri cittadini per contributi vari e nei confronti dei propri dipendenti.

Nello specifico nei giorni scorsi sono stati liquidati:

– ben € 10.436,27 a N° 59 famiglie di Mussomeli per l’acquisto dei libri scolastici (scuole secondaria di primo grado).

– ben € 8.927,49 a N° 16 famiglie di Mussomeli per il trasporto extraurbano degli alunni (scuole secondaria di secondo grado).

– ben € 9.208,40 a N° 20 famiglie di Mussomeli come contributo alla riduzione delle rette sostenute per la frequenza dei bimbi presso le scuole paritarie dell’infanzia.

Le famiglie dunque potranno recarsi presso la tesoreria del Comune di Mussomeli, la MPS di via Palermo, per ritirare il mandato di pagamento.

Questi contributi saranno utili per dare un sostegno ed un supporto per lo studio dei nostri ragazzi.

E’ una grande soddisfazione vedere che il grande lavoro fatto dagli uffici e dalla nostra Amministrazione, malgrado il dissesto, è servito per essere puntuali nei pagamenti con le famiglie, con i ns, fornitori e con i dipendenti.

Anche questo è un lavoro importante se si pensa a quanti comuni siciliani in questo momento di si trovano senza alcuna liquidità e non riescono a pagare i propri dipendenti (mesi di stipendi arretrati e non pagati), i propri fornitori. Siamo fieri dei risultati fin qui ottenuti!”