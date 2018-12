CALTANISSETTA. Un uomo di 75 anni è stato ritrovato incastrato nella fresa del proprio trattore in contrada Bucceri nelle vicinanze di Santa Barbara. Si tratta di Angelo Illuminato Catania. L’uomo, a quanto sembra, sarebbe uscito da casa intorno alle 14 di oggi pomeriggio per recarsi in campagna al fine di svolgere alcune mansioni. Tuttavia, ad un certo punto, non avrebbe più dato alcun segno di sè. A quel punto è scattato l’allarme. Il successivo ritrovamento del suo corpo senza vita è avvenuto nel pomeriggio di oggi, verso le 17,30. Il suo corpo era rimasto incastrato nella fresa del trattore. Vani si sono purtroppo rivelati i tentativi del personale del 118 di strapparlo alla morte. Sul posto si sono portati, i Vigili del Fuoco, la sezione volanti della Polizia e la stessa Polizia scientifica, oltre ai Vigili del fuoco. A quest’ultima il compito di ricostruire la dinamica che ha portato alla tragica morte dell’uomo.