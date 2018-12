CALTANISSETTA – Procede a ritmo intenso la preparazione dell’IGF (Insieme Giovani e Famiglie) diocesana, l’appuntamento annuale che vede interagire le diverse generazioni in una due giorni di riflessione, di approfondimento spirituale e di festa, che quest’anno si svolgerà a Resuttano l’11 e il 12 maggio.

Il secondo incontro di preparazione si è svolto il 30 novembre scorso presso la Chiesa Madre di Resuttano, al quale hanno partecipato l’arciprete don Ignazio Carrubba, i membri degli Uffici diocesani di Pastorale Familiare e di Pastorale Giovanile, diversi rappresentanti delle associazioni e dei gruppi ecclesiali del paese ospitante, e anche dell’amministrazione comunale e del comando dei locali Carabinieri.

Complessa infatti sarà l’organizzazione dell’evento, che a maggio vedrà confluire a Resuttano giovani e famiglie da tutti i Comuni della Diocesi. Per strutturare adeguatamente gli interventi sono state costituite sei commissioni locali che lavoreranno intensamente per far trovare tutto pronto all’arrivo dei fedeli di tutta la diocesi.

Si sono costituite 6 commissioni: Logistica, che si preoccuperà di gestire tutti gli aspetti organizzativi dell’evento, predisponendo e sorvegliando i luoghi dell’evento, gli spostamenti, le autorizzazioni, i parcheggi etc; Accoglienza, che si occuperà degli arrivi e della permanenza dei pellegrini; Festa, che programmerà lo spettacolo e le relative attività del sabato sera; Comunicazione, che dovrà curare tutti gli aspetti comunicativi dell’evento; Liturgia, che preparerà le celebrazioni e la Messa finale.

L’ultima commissione è quella che curerà l’animazione dei ragazzi. Quest’anno, infatti, insieme all’IGF si svolgerà, sempre a Resuttano, il Raduno diocesano dei ragazzi di Prima Comunione e Cresima. La commissione sarà guidata dall’Ufficio Catechistico e dall’equipe di Animatema di famiglia, il progetto di Pastorale Familiare che svolge ormai all’interno della diocesi un ruolo chiave nella animazione degli eventi che coinvolgono le famiglie.

Il metodo utilizzato sarà proprio quello di Animatema, cioè un percorso che affronta gli stessi argomenti oggetto dell’incontro che si terrà presso la Chiesa Madre, in un linguaggio adatto ai ragazzi delle diverse fasce di età con giochi, laboratori, drammatizzazioni e tanto altro.

A margine dell’incontro di giorno 30 novembre si è curata anche l’organizzazione delle due Lectio diocesane di Avvento che il Vescovo, Mons. Mario Russotto, terrà a Resuttano l’11 dicembre per sposi e fidanzati e il 14 dicembre per i giovani della diocesi.