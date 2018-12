CALTANISSETTA – E’ stato avviato, presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani” del quale è Dirigente Luigia Perricone, il progetto “Biologi nelle Scuole” per l’A.S. 2018-2019, patrocinato dall’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi), e rivolto agli alunni delle classi terze sez. A, B, C di scuola primaria del plesso Don Milani di via “F. Turati”. Le attività del progetto coinvolgono alunni e genitori e prevedono 36 ore annuali suddivise in: 18 ore di lezione frontale, 6 ore di laboratorio interattivo e 12 ore destinate allo sportello nutrizionale con i genitori.

Tutti gli incontri sono tenuti dai Biologi: Agata Nicosia e Vincenzo Zaccaria. Il progetto, che rientra nel Piano dell’offerta formativa dell’Istituto, è finalizzato alla prevenzione delle malattie metaboliche legate all’obesità in età infantile e mira a sensibilizzare alunni e famiglie ad una sana alimentazione inquadrata in un corretto stile di vita.