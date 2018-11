Nel Girone I del campionato di serie D il Gela s’è aggiudicato il derby nisseno battendo 2-1 la Sancataldese. Gara vibrante con i padroni di casa in vantaggio al 38’ con Dieme e pari, ad inizio ripresa dei verdemaranto sancataldesi con Aloia. Poco dopo ancora un Dieme con un gran colpo di testa ha regalato i tre punti al Gela. La squadra di Zeman s’è schierata con Rao; Polito, Brugaletta, Mileto, Caruso; Mannoni, Burato, Shisciano, Montalbano, Dieme, Sowe. A disp. Pizzardi, Sicignano, Misale, Mengoli, Mauro, Federico, La Vardera, Alma, Bonanno. La Sancataldese ha replicato con Franza; Florio, Maimone, Calabrese, Di Marco, Longo, Bruno, Di Stefano, Aloia, Costanzo, Leonardi. A disp.: Serenari, Consales, Passanante, Miano, Di Grazia, Giarrusso, Cocuzza, Gueye, Mosca. La partita, come detto, è stata parecchio combattuta ed ha premiato un Gela generoso che, con Dieme, è riuscito a finalizzare le occasioni avute mostrando il giusto piglio contro una Sancataldese alla quale non è bastato il gol ad inizio ripresa segnato da Aloia. Nel finale prima è stato annullato per fuorigioco un gol a Cocuzza che, nel recupero, ha fallito la conclusione da buona posizione in una gara che ha segnato la quinta sconfitta stagionale per i verde amaranto di Peppe Mascara. Invece per il Gela una vittoria pesantissima che proietta la squadra del Golfo al quarto posto con 17 punti.