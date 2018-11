SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha emesso un avviso per l’erogazione di borse di studio “voucher studio” da parte del Miur per l’anno scolastico 2018/2019. Tale avviso è stato fatto in quanto lo scorso 8 novembre l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione ha emanato una nuova Circolare attivando le procedure per l’erogazione delle Borse di Studio “Voucher IoStudio” da parte del Miur, agli alunni delle scuole secondarie superiori statali e paritarie per l’anno in corso. Possono accedere al beneficio i genitori o tutori degli alunni che risultano iscritti presso le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie con una attestazione I.S.E.E. in corso di validità (rilasciata dal 15 gennaio 2018 in poi) non superiore a €. 10.632,94. A tale fine i soggetti interessati dovranno presentare l’istanza, presso le Istituzioni Scolastiche frequentate entro e non oltre il 10 Dicembre 2018 completa dei seguenti allegati:

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale del

soggetto richiedente il beneficio ;

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale del

destinatario della Borsa di Studio Voucher.

Il modello di domanda per la richiesta del contributo è scaricabile sulla news del Comune o si può ritirare presso le Scuole frequentate .