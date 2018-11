PALERMO – Un uomo e’ morto nel centro di Palermo, in via Liberta’, dopo essere stato travolto da un autobus della linea 101, all’altezza di via Mazzini. Sul posto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del malcapitato. E’ intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco per liberare il corpo del cinquantenne rimasto incastrato. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando via Libertà quando è stata colpito in pieno dal grosso mezzo, venendo poi trascinato per parecchi metri.

I rilievi sono compiuti dall’Infortunistica della polizia municipale.