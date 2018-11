CALTANISSETTA – Ha tentato, in maniera disperata ed estrema, di rendere noto il suo disagio. Un cinquantenne nisseno, ex operatore ecologico, angustiato per le difficoltà economiche si è posizionato sulla ringhiera del ponte di via Rosso Di San Secondo a Caltanissetta, per manifestare il suo profondo malessere. I passanti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. I poliziotti hanno dialogato con l’uomo che confuso e disperato ha raccontato le sue vicissitudini, lasciando intendere che era sua intenzione farla finita seppur sempre tenendo entrambi le mani alla ringhiera, mentre nella strada sottostante è stato posizionato il telone di protezione. L’uomo alla fine si è calmato e gli agenti lo hanno, con “estrema decisione”, afferrato e portato al sicuro: poi è stato accompagnato con un’ambulanza al pronto soccorso.