CALTANISSETTA – “A chi compete ripristinare le strutture dei manifesti 6×3 del Comune non più utilizzabili?” – lo ha chiesto con un’Interrogazione al Sindaco il Consigliere della Lega e Presidente della Commissione Bilancio, Oscar Aiello.

“Diverse intelaiature dei manifesti 6×3 del Comune di Caltanissetta gestiti dall’Inpa sono cadute e non sono più utilizzabili” fa sapere il Consigliere Leghista, specificando che non esistono più le strutture precedentemente utilizzate per le affissioni in: Via Fasci Siciliani, Via De Cosmi, Via Sagona, Via Guastaferro, Via Salvo D’Acquisto.

“I manifesti 6×3 – spiega il Presidente della Commissione Bilancio- sono i più richiesti sul mercato pubblicitario ed ognuno di loro è fonte di guadagno per il Comune, per tanto dall’impossibilità di utilizzare quelle strutture derivano minori introiti nel bilancio comunale”.

Con l’Interrogazione il Consigliere della Lega ha chiesto al Sindaco: Se compete all’Inpa o al Comune ripristinare le strutture pubblicitarie non più utilizzabili; Cosa ha fatto e cosa ha intenzione di fare per risolvere il problema segnalato.