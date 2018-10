In Seconda categoria nel girone F buon pari per la Polisportiva Riesi 2002 di Davide Schittino fuori casa contro il Sant’Anna Enna. I riesini, che hanno avuto diverse occasioni per andare a segno, erano andati a segno con Sciarrino, prima di essere raggiunti dal gol del pari di Nasonte. Nel finale anche un palo di Volpe e il rammarico di non aver portato a casa una vittoria alla sua portata. Il Riesi resta secondo in classifica dietro la coppia di testa Atletico Favara e Alessandria della Rocca prime a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Bella affermazione, per il resto, per l’Accademia Mazzarinese che ha battuto 1-0 gli agrigentini di Casa Amica con rete di Ciancio. Scoppiettante, invece, il 2-2 finale tra Marianopoli e Atletico Gorgonia Delia, mentre la Sommatinese (nella foto) ha perso in casa 0-2 con l’Atletico Favara. In classifica Sommatinese e Accademia Mazzarinese hanno tre punti, Marianopoli e Atletico Gorgonia di Delia un solo punto.