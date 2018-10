SAN CATALDO. La Giunta comunale ha disposto il prelievo di 15.000 euro dal Fondo di riserva per consentire il pagamento di spese obbligatorie di carattere legale. In particolare, l’amministrazione Modaffari ha rilevato che l’Ufficio Affari Legali del Comune ha chiesto l’impinguamento del capitolo di bilancio afferente le spese per liti in quanto sono pervenuti al Comune alcuni ricorsi giurisdizionali per i quali si rende necessario valutare la costituzione in giudizio, stante che in caso contrario, ne potrebbe derivare un danno certo per l’Ente. Inoltre, si rende necessario attivare alcune procedure esecutive nei confronti di diverse ditte, a seguito di sentenze passate in giudicato. Da ciò deriva l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni. Per questa ragione s’è dovuto procedere ad un prelievo dal fondo di riserva onde impinguare il capitolo riguardante le spese legali.