Una bomba d’acqua ha investito l’area attorno a Catania bloccando la strada statale 417 per Gela dove gli automobilisti si sono visti arrivare un’ondata di fango e detriti sull’asfalto. I 50 centimetri di pioggia caduti hanno lasciato mezzi di trasporto in ‘panne’ e molti automobilisti sono stati soccorsi dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Nessun ferito ma tanta paura lungo i tre chilometri di statale investiti dal nubifragio.

L’alluvione ha risparmiato Catania ma una forte pioggia e’ caduta su Palagonia, uno dei territori gia’ colpiti dal violento nubifragio di venerdi’ scorso.

Intanto dopo le temperature miti della prima meta’ di ottobre da domani le temperature si abbasseranno di colpo, anche di 8-10 gradi. Dopo le temperature miti di questo ottobre, da domani sull’Italia un calo drastico dei valori medi con i venti freddi che porteranno fino a 8-10 gradi i meno. Nella giornata di lunedi’ una perturbazione arrivera’ sul Tirreno e da li’ portera’ maltempo sulle regioni del medio Adriatico, in particolare Abruzzo e Molise, e su quelle meridionali, con rovesci e temporali localmente forti. Sono previste piogge isolate anche sul basso Lazio. Nell’Appennino centrale in mattinata scendera’ anche la neve. In generale le temperature saranno inferiori rispetto alle medie stagionali.

Per la giornata di martedi’ il maltempo si spostera’ piu’ a sud, scivolando sullo Ionio e portando instabilita’ anche su Calabria e Sicilia. In compenso le temperature torneranno a salire e in molte zone del Paese sono attesi valori nella norma o leggermente al di sopra.

Mi piace: Mi piace Caricamento...